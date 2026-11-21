घर में आनंद बना रहेगा. मेलजोल में सहजता बनाए रहेंगे. संस्कार व परंपराओं को बढ़ावा देंगे. कुल कुटुम्ब के विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आदर्श का पालन करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों को गति देंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. रिश्ते बेहतर होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. सहजता सामंजस्य रखेंगे. धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. पेशेवर उत्साह बनाए रखेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य आगे बढेंगे. योजनाओं में प्रभावी ढंग से गति देंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- धनसंग्रह पर जोर रहेगा. इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. संपत्ति के कार्य साधेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- उत्सव में शामिल होंगे. स्वजनों से नजदीकी रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. करीबी प्रसन्नता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों से भेंट होगी. मनोबल बढ़ेगा. जिम्मेदारी अनुभव करेंगे. फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

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