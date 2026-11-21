सक्रियता से काम लेंगे. भाग्य संवार पाएगा. कारोबारी परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. चहुंओर अनुकूलन का लाभ मिलेगा. बड़ों का साथ बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को गति देंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. शि़क्षा व प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार बेहतर होग. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज की गति बढ़ाएंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. व्यावसायिक संबंध संवारेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. नए स्त्रोत खुलेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. अपनों से वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में सफलता पाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. रिश्ते संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. इच्छित संदेश प्राप्त होंगे. उत्साह और बड़प्पन बढ़ाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ा सोचेंगे. स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा. मनोबल बेहतर होगा. साहस सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा ब़ढे़गी.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. धार्मिक यात्रा करें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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