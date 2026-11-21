उमंग उत्साह और सहकार से कार्य करेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. योजनाएं बल पाएंगी. प्रशासन के विषय गति लेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. पैतृक विषयों पर जोर देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. योग्यता अनुभव से लक्ष्य साधेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अवरोध कम होंगे. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. पेशेवर मित्र सहयोगी होंगे. वाणिज्य विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. अधिकारों की रक्षा में बेहतर रहेंगे. क्रयशक्ति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ समय बिताएंगे. घर में सहजता व संतुलन बढ़ाए रहेंगे. निजी मामले नियंत्रण में रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में उत्साह रहेगा. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. समकक्षों को साथ मिलेगा. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. सुख सामंजस्य बढ़ाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगीं. सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. सहयोग बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

---- समाप्त ----