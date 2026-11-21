आवश्यक यात्रा की संभावना बनी हुई है. पेशेवर जिम्मेदारियों को समझेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. परिचय व संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुकूलन बना रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. छोटी बातों के प्रति संवेदनशील रहें. बड़ों के प्रति आदर बना रहेगा. शुभ सूचना मिल सकती है. कार्यों में तेजी आएगी. सामाजिक कार्यों व संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साहस पराक्रम दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. बंधु बांधवों का सहयोग पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी उमंग उत्साह से भरे रहेंगे. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. कला प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. मामले लंबित न रखें.

प्रेम मैत्री- घर में अनुकूलन रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास सफल रहेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. सभी की भावनाओं का आदर रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. मित्रता को बल मिलेगा. सद्भाव बढ़ा रहेगा. एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे. सामंजस्यता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य त्यागे. प्रभाव बनाए रहेंगे. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. सेहत का ध्यान रखेंगे.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. भेंटवार्ता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

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