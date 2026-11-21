कामकाजी स्थिति साधारण रहेगी. व्यक्तिगत निवेश में वृद्धि होगी. तैयारी और सूझबूझ से आगे बढ़ें. खर्च पर नियंत्रण रखें. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. आपसी सहयोग की भावना रखें. अनुशासन अनुपालन अपनाएं. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बढ़ाएंगे. बजट को महत्व देंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. अनजान से सावधान रहें. लेन देन में धैर्य दिखाएं. जिद में अहंकार में न आएं.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मिश्रित परिणाम बनाएंगे. किसी भी मामले में उतावली न दिखाएं. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- बजट पर नियंत्रण रखें. ठगी की आशंका है. व्यावसायिक लाभ प्रभावित रह सकता है. विस्तार कार्य पर फोकस रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे. मन के मामले प्रभावित रह सकते हैं. अवसर पर बात रखेंगे. प्रियजनों की अनदेखा नहीं करेंगे. जिम्मेदारों साथ विश्वास बना रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. धूर्त व चालाक साथियों से बचाव बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. योग व्यायाम बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : जामुनी

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