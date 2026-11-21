विभिन्न मामलों तेजी लाएंगे. करियर कारोबार में सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. पेशेवरों व सहयोगियों का साथ पाएंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे. कला कौशल संवरेगा. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मुख्यकार्य गति लेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. विभिन्न मामलों में सक्रियता आएगी. योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में उत्साह दिखाएंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साहस और सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल रहेगा. बचत व बैंकिंग पर जोर होगा. प्रशासन प्रबंधन के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय प्रस्तावों को समर्थन हासिल होगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ यादगार पल साझा करेंगे. भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. संबंधों में मधुरता रहेगी. रिश्तों में भरोसा बढे़गा. मन के मामले सहज रहेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभावी रहेगा. क्षमता में वृ्िद्ध होगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. साहस बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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