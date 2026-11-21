निजी सुविधाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. घरेलु वस्तुओं में रुचि लेंगे. भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर जोर होगा. स्वहित की सोच रख सकते हैं. विनम्रता से काम लेंगे. संवेदनशील विषयों में सजग रहें. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. करियर व्यवसाय में पेशेवरता रखेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखें. भावनात्मक चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. अधिकारीवर्ग से भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पैतृक कार्यों में सहजता रहेगी. व्यवसाय में उत्साह बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. प्रदर्शन में सुधार होगा. वाणिज्य लाभ संवारेंगे. स्वार्थ से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ पर फोकस होगा. उपयोगी वस्तु की खरीदी करेंगे. भवन-वाहन से कार्य गति लेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. अतिउत्साह से बचें.



प्रेम मैत्री- परिवार में समय बढ़ाएंगे. करीबियों में रुचि रहेगी. मन के मामलो में विनम्रता बनाए रखें. संबंध संवार पर रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों को प्राथमिकता में रखेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. आपसी सलाह से निर्णय लेंगे. पूर्वाग्रह से बचें. सामंजस्यता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों की जांच कराएं. भावावेश से बचें. भावुकता पर नियंत्रण रखें. व्यक्तित्व सहज रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. सकारात्मक सोच रखें.

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शुभ अंक : 3 और 8

शुभ रंग : पीला

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