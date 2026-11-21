पेशेवरों को रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. मेहनत से उचित जगह बनाए रखेंगे. विरोधियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष पर दबाव बना रह सकता है. कामकाज में मिश्रित परिणाम पाएंगे. नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं. तार्किकता से काम लेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों को महत्व देंगे. कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार के लेनदेन में सजग रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा अनुशासन बढ़ाए रखेंगे. झूठे वादों के बहकावे में न आएं. परिश्रम और प्रशिक्षण के बल पर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सेवाकार्य में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम मध्यम बने रहेंगे. चर्चा में उतावली न दिखाएं. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. लेनदेन में उतावले न हों.

प्रेम मैत्री- मित्रों से सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात होगी. संबंधियों की बातों को अनदेखा न करें. जरूरी सूचना मिल सकती है. भावनात्मक मामलों में सहज रहें. प्रेम में धैर्य बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. चालाक व धूर्त लोगों से दूरी बनाएं. मन की बात कहने में संकोच होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान दें. अनुशासन रखें. मौसमी सावधानी बरतें. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. श्रमशील रहें. आवेश से बचें. सूझबूझ रखें

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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