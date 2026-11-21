समकक्षों और साथियों का भरोसा जीतेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. साझीदारी का प्रयास बढ़ेगा. व्यापार में बड़े फैसले लेंगे. भेंट चर्चा सहज रहेंगे. नेतृत्व क्षमताओं में वृद्धि होगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. करीबी सहायक होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. सौदों व समझौतों पर फोकस बढ़ाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. भूमि भवन के मामलों में सक्रियता आएगी.



नौकरी व्यवसाय- वादा निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज बढ़त पर बना रहेगा. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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धन संपत्ति- महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सहकारिता की भावना को बल मिलेगा. उपलब्धि हासिल करेंगे. संस्थागत प्रयास आगे बढ़ाएंगे. साझा कार्यों में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों में परस्पर सामंजस्य बढ़ा हुआ रहेगा. संबंधों में घनिष्ठता आएगी. दाम्पत्य को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. भेंट सफल होगी. प्रस्ताव मिलेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान उम्दा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. सहयोग बढ़ाएं. सात्विकता बनाए रहें.

शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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