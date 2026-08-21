आज 21 अगस्त 2026 मीन राशिफल: सक्रियता दिखाएंगे,पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे

लक्ष्य पूरे करेंगे.धार्मिक कार्यों में तेजी रखेंगे.संपर्क से लाभ और प्रभाव बढ़ेगा.कामकाज में मजबूती बनी रहेगी.विभिन्न क्षेत्रों के तेजी दिखाएंगे.श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.कार्ययोजनाएं संवरेंगी.विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे.इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी.सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे.निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.विनम्रता बनाए रखें.आय की स्थिति अच्छी रहेगी.शिक्षा पर जोर रहेगा.कार्य कुशलता बढ़ेगी.सभी को प्रसन्न रखेंगे.मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी यात्रा पर जा सकते हैं.सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.सक्रियता दिखाएंगे.कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे.साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे.प्रबंधन का लाभ उठाएंगे.महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे.वित्तीय मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख बना रहेगा.आसपास का वातावरण अनुकूल होगा.परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.शुभ सूचनाएं साझा करेंगे.सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे.मित्रता घनिष्ठ होगी.प्रेम में आनंद के क्षण बनेंगे.भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.रिश्तों को बल मिलेगा.संबंधों में मिठास बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार संवरेगा.उत्सव का वातावरण रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा होगा.



आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. शुभचिंतकों से संपर्क बनाए रखें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

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