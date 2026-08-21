आज 21 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आत्मविश्वास से कार्य करेंगे,वातावरण अनुकूल रहेगा

सामाजिक कार्य अपेक्षित गति पाएंगे.वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर भाग लेंगे.वातावरण में उत्साह और अनुकूलन रहेगा.भाईचारे में रुचि रखेंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा.शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.भाईयों से नजदीकियां बढ़ेंगी.जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे.भव्य आयोजन में शामिल होंगे.व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे.सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे.तेजी बनाए रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- सामंजस्यता को बढ़ावा देंगे.पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा.कार्यस्थल पर समय देंगे.कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा.सबको जोड़े रखेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियो में रुचि रहेगी.वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे.लंबित विषयों को बनाए रखने से बचेंगे.विविध प्रयासों में सफल होंगे.जिम्मेदारों का भरोसा बढ़ेगा.
प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा.संबंध मधुर रखेंगे.अपनों से तालमेल बढ़ेगा.बंधु बांधवों से भेंट होगी.मेहमानों का आना होगा.हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा.संबंधों का लाभ उठाएंगे.रिश्तों पर ध्यान देंगे.भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे.प्रियजन संग समय बिताएंगे.मित्र सहायक होंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे.वातावरण में अनुकूलन रहेगा.उपलब्धियां बढ़ेंगी.व्यक्तित्व बल पाएगा.स्वास्थ अच्छा रहेगा.
आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.आपसी संवाद संवारें.
शुभ अंक : 3, 5 और 6
शुभ रंग : हरा