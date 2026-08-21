आज 21 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जिम्मेदारी निभाएंगे, करीबी मददगार होंगे

साथियों की बातों पर ध्यान देंगे.कामकाजी संबंध संवार पाएंगे.निजी रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी.दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा.मन के रिश्ते मजबूत होंगे.आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे.बड़ा सोचें.उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे.इच्छित सफलता की संभावना रहेगी.नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे.सबके साथ सहकार से आगे बढ़ेंगे.अपनों का सहयोग साहस बढ़ाएगा.अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.साझीदारी के कार्यों को गति देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक अवसर पक्ष में बनेंगे.वाणिज्य व्यापार गति लेंगे.आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे.अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.सहकारिता की भावना बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बल पाएगा.टीम पर भरोसा बना रहेगा.सबका सहयोग पाएंगे.श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे.जरूरी खरीदी कर सकते हैं.भूमि भवन के मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक समझ बढ़ेगी.निजी विषयों में पहल कर सकते हैं.प्रेम चर्चाओं में मिठास रहेगी.मित्रता बल पाएगी.रिश्ते मजबूत होंगे.अहंकार से बचें.रिश्तों में घनिष्ठता रहेगी.प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी.मन के मामले संवरेंगे.दाम्पत्य में मधुरता रहेगी.साथी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी निभाएंगे.करीबी मददगार होंगे.भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे.आकर्षण बना रहेगा.शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.



आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.वचनपालन रखें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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