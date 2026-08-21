आज 21 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: क्षमता में वृद्धि होगी,सेहत सुधार पाएगी

लोगों से बेहतर तालमेल बना रहेगा.कामकाज में अनुकूल रहेगा.कार्ययोजनाओं को संवारेंगे.प्रबंधकीय उपलब्धियां हासिल करेंगे.तेजी बनाए रखेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा.लाभवृद्धि के अवसर बढ़ेंगे.महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.सबका सहयोग समर्थन पाएंगे.भेंटवार्ताएं हितकर रहेंगी.प्रबंधन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.पैतृक विषय गति पाएंगे.योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहंेगेे.लगन से लक्ष्य पाएंगे.आपसी सहयोग से उत्साहित रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लक्ष्य के लिए समर्पित रहेंगे.सक्रियता से कार्य करेंगे.प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.परस्पर सहयोग व संतुलन बनाए रखेंगे.अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.संकोच दूर होगा.
धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास सफल होंगे.लंबित धन मिल सकता है.जिम्मेदारों से भेंट होगी.विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.
प्रेम मैत्री- मन की बात जिम्मेदारों से कह पाएंगे.उचित चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत मामले सुखप्रद रहेंगे.शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं.अपनों का सहयोग समर्थरन पाएंगे.सहकारिता की भावना बढ़ेगी.बड़ी सोच रखेंगे.संपर्क संवाद संवरेंगे.व्यवहार आकर्षक रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- उचित निर्णय लेंगे.कार्यों में सहज रहेंगे.क्षमता में वृद्धि होगी.सेहत सुधार पाएगी.शारीरिक दोष दूर होंगे.मनोबल बढ़ेगा.
आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.ध्यान योग बढ़ाएं.
शुभ अंक : 3, 6 और 8
शुभ रंग : हल्का नीला