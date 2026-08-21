आज 21 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: प्रदर्शन संवरेगा, विविध गतिविधियां बढ़ेंगी

अन्य के प्रभाव अथवा दबाव में कार्य न करें.सुविधा की वस्तु की खरीदी संभव है.घर परिवार में रुचि दिखाएंगे.कार्यप्रबंधन पर फोकस रहेगा.भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.अपनों को अनदेखा न करें.निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी.जरूरतों पर फोकस रह सकता है.स्वजनों से करीबी बढ़ेगी.प्रतिक्रिया मंे धैर्य रखेंगे.अन्य के दबाव में आने व संकीर्ण से सोच से बचनें पर जोर दें.अपनों से सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दें.पारिवारिक मामलों में सजगता से आगे बढेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कामकाज में स्पष्टता रखेंगे.सोच विचारकर निर्णय लेंगे.भावावेश में पहल से बचेंगे.उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा.कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे.
धन संपत्ति- बजट पर ध्यान दें.भवन व वाहनादि के मामले गति लेंगे.आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे.सौदेबाजी में बेहतर रहेगे.व्यापार में शुभता रहेगी.कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.
प्रेम मैत्री- परिवार में समय देंगे.सहनशीलता बनाए रखें.करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं.भावनात्मक मामलों पर ध्यान दें.प्रियजनों के मनोभावों को समझें.निजी मामलो में ध्यान बढ़ेगा.स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.परिजनों की सलाह पर ध्यान दें.आपसी स्नेह बनाए रहें.
स्वास्थ्य मनोबल- प्रदर्शन संवरेगा.विविध गतिविधियां बढ़ेंगी.रहन सहन पर जोर बनाए रखेंगे.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.सामंजस्य बनाए रखें.
आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.बहकावे में न आएं.
शुभ अंक : 1, 3 और 9
शुभ रंग : स्वर्णिम