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आज 21 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: अतिउत्साह से बचें,संवाद में सजगता रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 21 August 2026, Gemini Horoscope Today: भावुक चर्चाओं में अतिउत्साह से बचें.संवाद में सजगता रखें.चर्चा पर जोर बढ़ाएं.प्रियजनों की अनदेखी से बचें.रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.

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gemini horoscope
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कार्यक्षेत्र में सहज स्थिति बनाए रख सकेंगे.पेशेवर निरंतरता बनाए रखेंगे.समय प्रबंधन पर बल रहेगा.सूझबूझ से परिणाम बेहतर बनेंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.पेशेवर कार्यों मं स्पष्टता बढ़ाएंगे.कामकाज में फोकस बनाए रखें.उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखें.रोग उभर सकते हैं.लोगों पर जल्द भरोसा न करें.सेवा व्यवसाय के व्यक्ति प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.विरोधियों की सक्रियता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में निर्देशों का पालन करें.रुटीन पर ध्यान दें.नियम निरंतरता पर जोर दें.जोखिम की स्थिति टालें.आशंकाओं में आने व प्रलोभन से बचें.


धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएं.निवेश बढ़ा रहेगा.लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा.बहस विवाद से बचें.लेनदेन में स्पष्टता रखें.धैर्य से काम लेंगे.बजट पर नियंत्रण रखें.

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प्रेम मैत्री- भावुक चर्चाओं में अतिउत्साह से बचें.संवाद में सजगता रखें.चर्चा पर जोर बढ़ाएं.प्रियजनों की अनदेखी से बचें.रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे.प्रेम एवं व्यवहार में समता संतुलन रखेंगे.समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे.उतावली से बचें


स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ दबाव में नहीं आएं.योग प्राणायाम बढ़ाएं.शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे.जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.मनोबल रखें.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी  की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.लापरवाही न दिखाएं.

शुभ अंक : 3, 5 और 8

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शुभ रंग : आसमानी

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