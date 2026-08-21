आज 21 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे

मित्रों के साथ समर्थन से कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाएंगे.परीक्षा प्रतिस्पर्धा में उत्साह रखेंगे.आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा.करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएं.निजी विषयों को हल करेंगे.आवश्यक आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे.अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे.सबका साथ सहयोग रहेगा.परस्पर सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.सुखद भेंटवार्ता के मौके बनेंगे.भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है.कारोबार के अवसर भुनाएंगे.पेशेवर मामलों में साहस से आगे बढ़ेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.सहयोगी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.



धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.लक्ष्य पाने में सहजता बनाए रहेंगे.व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.प्रबंधन संवरेगा.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे.निजी विषयों में उमंग उत्साह दिखाएंगे.रिश्ते मजबूत होंगे.जरूरतों को समझेंगे.सहपाठियों से मुलाकात संभव है.महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात होगी.नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे.अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.मन के मामलों में सफल होंगे.प्रिय सेे भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- मनोवांछित परिणाम बनेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.उच्च मनोबल रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा होगा.आज्ञाकारिता रखेंगे.बड़ों की सुनेंगे.



आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.स्वाध्याय बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : पर्ल पिंक

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