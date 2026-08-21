आज 21 अगस्त 2026 धनु राशिफल: तैयारी से आगे बढ़ें, रुटीन संवारें

खर्च पर अंकुश बढ़ाएंगे.दीर्घकालिक निवेश के बढ़ा सकते हैं.बजट से चलेंगे.लेनदेन में लापरवाही बरतने से बचें.वित्तीय संबंधी मामलों में योजनानुसार आगे बढ़ें.विविध विषयों में दिखावे व चूक करने से बचें.स्वजनों का सहयोग रहेगा.अतिउत्साह में न आएं.विपक्ष से सतर्क रहें.विदेश से संबंधी प्रयासों में सक्रियता आएगी.करियर कारोबार सहज बना रहेगा.बाहरी कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे.अफवाह में न आएं.नीति नियम पर जोर दें.संकोच बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ सामान्य रहेगा.स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे.स्तरहीन चर्चाओं से बचें.पेशेवर मामलों में सहजता बनाए रहें.लेनदेन पर अंकुश बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रलोभनों से बचाव रखें.वित्तीय सफलताएं सामान्य रहेंगी.कारोबार को बढ़ाने का प्रयास रहेगा.योजनानुसार कार्य करें.वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से मिलकर चलेंगे.चर्चा में सहज संकोच बना रहेगा.आत्मविश्वास बनाए रखें.विनय विवेक बढ़ाएं.भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें.प्रियजनों के लिए समय निकालें.एक दूसरे की खुशी का ख्याल होगा.परिचित से भेंट हो सकती है.भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.



स्वास्थ्य मनोबल- जरूरी सूचनाओं की अनदेखी न करें.तैयारी से आगे बढ़ें.रुटीन संवारें.प्रबंधन बढ़ाएं.विनम्रता बनाए रखें.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.दान धर्म बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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