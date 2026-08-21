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आज 21 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: खानपान बेहतर होगा,संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 August 2026, Scorpio Horoscope Today: व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे.सौम्यता और भव्यता रखेंगे.सहयोग से आगे बढ़ेंगे.मित्रगण समय देंगे.प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे.

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scorpio horoscope
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नए अवसरों को भुनाएंगे.उत्साह से कार्य करेंगे.आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा.व्यवहार में मधुरता रहेगी.सृजन कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे.महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनंेगे.करीबीजन परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे.शुभता का संचार रहेगा.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.व्यक्तित्व बल पाएगा.लंबित मामले पक्ष में बनेंगे.मितभाषी बने रहेंगे.विविध विषयों में तेजी आएगी.उत्साह से भरे रहेंगे.नवीन प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे.लक्ष्य पर फोकस होगा.साख सम्मान में वृद्धि होगी.वांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम सकारात्मक बनेंगे.सूझबूझ से काम लेंगे.वित्तीय लाभ का पक्ष संवरेगा.कारोबार उछाल पर रहेगा.विविध विषय बेहतर रहेंगे.दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी.

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प्रेम मैत्री- घर में सुख का माहौल रहेगा.व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी.सबका ध्यान रखेंगे.मान सम्मान करेंगे.अपनों का भरोसा जीतेंगे.व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे.सौम्यता और भव्यता रखेंगे.सहयोग से आगे बढ़ेंगे.मित्रगण समय देंगे.प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान बेहतर होगा.संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा.निसंकोच सक्रिय रहेंगे.साझेदारी की भावना बढ़ेगी.जोखिम उठाएंगे.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी  की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.रुटीन संवारें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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