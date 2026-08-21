आज 21 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सूचनाएं साझा करेंग,मन के मामले बेहतर रहेंगे

करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा.कारोबार में तेजी दिखाएंगे.लेनदेन में आगे होंगे.पेशेवर कार्यों में बेहतर बने रहेंगे.सभी सहयोगी प्रभावित होंगे.महत्वपूर्ण कार्य साधने की कोशिश रहेगी.मामलों पर नियंत्रण बनाए रखेंगेेे.विभिन्न विषयों को पूरा करेंगे.वित्तीय उपलब्धियां बनेंगी.शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.सत्ता पक्ष बेहतर रहेगा.सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे.उल्लेखनीय कार्य बनेंगे.औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन बनाए रखेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ा हुआ रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उत्साह बनाए रहेंगे.तेजी से आगे बढ़ेंगे.आकर्षक प्रस्तावों को सहमति देंगे.महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे.उन्नति की राह बनाए रखेंगे.सभी का साथ समर्थन पाएंगे.

धन संपत्ति- बचत पर जोर बनाए रखेंगे.विविध कार्य पूरे कर लेने पर बल होगा.लाभ का प्रतिशत प्रभावी बना रहेगा.महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा.आय अच्छी रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ सुख से रहेंगे.मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे.आकर्षण अनुभव करेंगे.पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे.प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.बहकावे मंे न आएं.सूचनाएं साझा करेंगे.मन के मामले बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.व्यवहार में मिठास रखेंगे.स्वास्थ्य संवरेगा.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.



आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.संबंधों पर जोर दें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

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शुभ रंग : नीला

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