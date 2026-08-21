scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 21 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सूचनाएं साझा करेंग,मन के मामले बेहतर रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 21 August 2026, Capricorn Horoscope Today: विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.व्यवहार में मिठास रखेंगे.स्वास्थ्य संवरेगा.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा.कारोबार में तेजी दिखाएंगे.लेनदेन में आगे होंगे.पेशेवर कार्यों में बेहतर बने रहेंगे.सभी सहयोगी प्रभावित होंगे.महत्वपूर्ण कार्य साधने की कोशिश रहेगी.मामलों पर नियंत्रण बनाए रखेंगेेे.विभिन्न विषयों को पूरा करेंगे.वित्तीय उपलब्धियां बनेंगी.शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.सत्ता पक्ष बेहतर रहेगा.सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे.उल्लेखनीय कार्य बनेंगे.औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन बनाए रखेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ा हुआ रहेगा.

 नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उत्साह बनाए रहेंगे.तेजी से आगे बढ़ेंगे.आकर्षक प्रस्तावों को सहमति देंगे.महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे.उन्नति की राह बनाए रखेंगे.सभी का साथ समर्थन पाएंगे.

धन संपत्ति- बचत पर जोर बनाए रखेंगे.विविध कार्य पूरे कर लेने पर बल होगा.लाभ का प्रतिशत प्रभावी बना रहेगा.महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा.आय अच्छी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशिवालों को प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, छोटे रोगों को हल्के में ना लें, जानें जरूरी टिप
लोगों का विश्वास जीतेंगे, बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान दें
मकर राशि वालों को आज परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, जानें शुभ रंग
आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे, सूचनाएं साझा करेंगे
मकर राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, जानें पूरा भाग्यफल

प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ सुख से रहेंगे.मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे.आकर्षण अनुभव करेंगे.पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे.प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.बहकावे मंे न आएं.सूचनाएं साझा करेंगे.मन के मामले बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.व्यवहार में मिठास रखेंगे.स्वास्थ्य संवरेगा.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.


आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी  की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.संबंधों पर जोर दें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : नीला  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 21 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सूचनाएं साझा करेंग,मन के मामले बेहतर रहेंगे |
    आज 21 अगस्त 2026 धनु राशिफल: तैयारी से आगे बढ़ें, रुटीन संवारें |
    आज 21 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: खानपान बेहतर होगा,संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा |
    आज 21 अगस्त 2026 तुला राशिफल: रहन सहन संवार पाएगा,व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा |
    आज 21 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आत्मविश्वास से कार्य करेंगे,वातावरण अनुकूल रहेगा |
    आज 21 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: प्रदर्शन संवरेगा, विविध गतिविधियां बढ़ेंगी |
    आज 21 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे |
    आज 21 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: अतिउत्साह से बचें,संवाद में सजगता रखें |
    आज 21 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जिम्मेदारी निभाएंगे, करीबी मददगार होंगे |
    आज 21 अगस्त 2026 मेष राशिफल: संवेदनशील रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें
    Advertisement