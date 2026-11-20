मीन - कार्यव्यवसाय गति पाएंगे. करियर में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. रचनात्मक गतिविधियां पक्ष में बनेंगी. सबसे मिलकर कार्य करेंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. सृजन कार्योंमें प्रभावशाली रहेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विविध विषयों में तेजी आएगी. उत्साह से भरे रहेंगे. नवीन प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे. संपर्क पर जोर होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. शुभता का संचार बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. साख में वृद्धि होगी. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कलात्मकता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा. योजना से आगे बढ़ेंगे. लाभ अच्छा रहेगा. करियर उछाल पाएगा. विविध विषय उम्मीद से बेहतर रहेंगे. दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएंगे. सहयोग बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में इच्छित माहौल बना रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ध्यान रखेंगे. मान सम्मान करेेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे. सौम्यता और भव्यता रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. प्रियजनों की बातों पर अमल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य बेहतर होगा. सामंजस्य बढ़ेगा. सक्रिय रहेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. जोखिम ले सकते हैं.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. रुटीन संवारें.

Advertisement

शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग : शुभ रंग: वासंती

---- समाप्त ----