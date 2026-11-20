कर्क - महत्वपूर्ण कार्यों में सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. जिम्मेदार लोगों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में भाग्य की प्रबलता का लाभ मिलेगा. कारोबारी स्थिति मजबूत बनी रहेगी. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्य पाने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. आय की स्थिति अच्छी रहेगी. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा. कार्यकुशलता बढ़ेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. धर्म और आस्था को बल मिलेगा. यात्रा पर जा सकते हैं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय: श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं बेहतर होंगी. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति: वित्तीय परिणाम बेहतर रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में पहल करेंगे. महत्वपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. वित्तीय मामलों में संतुलन बढ़ेगा. लाभ की स्थिति बेहतर होगी. बचत पर जोर दे सकते हैं.

प्रेम मैत्री: स्वजनों के साथ मनोरंजक यात्रा में शामिल होंगे. घर में सुखद वातावरण रहेगा. सभी के साथ तालमेल बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. प्रेम संबंधों में आनंद के पल बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी बात कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल: वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. उत्सव से जुड़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. शृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. तीर्थ यात्रा करें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

---- समाप्त ----