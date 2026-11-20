तुला - पेशेवर कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. समय सीमा पर ध्यान देंगे. श्रमप्रबंधन पर जोर होगा. सेवाक्षेत्र में परिणाम बेहतर बनेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्योंमं स्पष्टता बढ़ाएं. फोकस बनाए रखेंगे. उम्मीद के अनुरूप बने रहेंगे. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. सहज स्थिति बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखें. रोग उभर सकते हैं. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सेवा व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. नियम निरंतरता पर जोर दें. जोखिम की स्थिति टालें. आशंकाओं में आने व प्रलोभन से बचें. जल्दी में प्रतिक्रिया न दें. निर्देशों का पालन करें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. धैर्य से काम लें. बजट पर ध्यान दें. वित्तीय मामलों में नियंत्रण रखें. सजगता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- भावुक विषयों में उतावली से बचें. चर्चाओं में अतिउत्साह न दिखाएं. चर्चा संवाद में सजगता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ाएं. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे. व्यवहार में समता संतुलन रखेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ दबाव में नहीं आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा.

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आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. लापरवाह न बनें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : शुभ रंग: ओपल व्हाइट

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