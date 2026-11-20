मकर - कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सहयोगी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. भाई बंधुओं से नजदीकी बढ़ेगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. सभी ़क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में तेजी रखेंगे. आसपास के वातावरण में सहजता रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. सहकार को बढ़ावा देंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. सबको जोड़े रखेंगे.

धन संपत्ति- वाण्ज्यििक चर्चा में रुचि रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लंबित विषयों को गति देंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. शासन सत्ता के जिम्मेदारों के भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखकर वातावरण बना रहेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना होगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चर्चा संवाद संवारें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: रॉयल ब्लू

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