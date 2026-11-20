वृश्चिक - भावनात्मक संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. करीबी की खुशी बढ़ाएंगे. वित्तीय व्यापार संवार पाएगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएंगे. निजी विषयों को हल करेंगे. आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग रहेगा. परस्पर सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सुखद भेंटवार्ता के मौके बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सूझबूझ से उचित जगह बनाएंगे. स्पर्धा में सहज रहेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. कारोबार के अवसर भुनाएंगे. पेशेवर मामलों में साहस से आगे बढ़ेंगे.



धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लक्ष्य बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत हगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवरेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. उद्योग व्यापार बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. उमंग उत्साह दिखाएंगे. करीबी की भावनाओं को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित परिणाम बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. आज्ञाकारिता रखेंगे. बड़ों का अनुसरण करेंगे.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. अध्ययन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 5, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: मरून

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