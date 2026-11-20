कन्या - साहसिक गतिविधियों को बनाए रखेंगे. साझा लक्ष्यों को हासिल करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में तेजी दिखाएंगे. मित्रों से संबंध बेहतर बना पाएंगे. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उपलब्धियां हासिल करेंगे. भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे. लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. नेतृत्व क्षमता बेहतर होगी. सबके साथ और सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अपनों का समर्थन साहस बढ़ाएगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्यों को गति देंगे.

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नौकरी व्यवसाय: उद्योग और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में गति आएगी. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सहजता रहेगी.

धन संपत्ति: आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. टीम पर भरोसा बनाए रखेंगे. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में उचित परिणाम मिलेंगे. मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. सफलता की राह खुलेगी. पूंजी में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री: भावनात्मक बातचीत सकारात्मक रहेगी. निजी मामलों में पहल करेंगे. प्रेम संवाद में मिठास बनी रहेगी. मित्रता मजबूत होगी. रिश्ते मजबूत होंगे. अहंकार से बचें. संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. प्रेम संबंध बेहतर होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल: सेहत बेहतर होगी. जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. जरूरी संकेतों पर ध्यान देंगे.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. शृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. अपने वचन का पालन करें.

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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