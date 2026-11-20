कुंभ - पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा. घर में सुख का वातावरण रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा. उूर्जा उत्साह से सभी प्रभावित होंगे. परंपरागत कार्योंसे जुड़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. घर में सुख शांति रहेगी. जीवन स्तर में सुधार होगा. रहनसहन संवार पर बना रह सकता है. खानपान प्रभावशाली रहेगा. अपनों से भेंट में पहल बढ़ाएं. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण वार्ताएं आगे बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सहजता से कार्य आगे बढ़ाएंगे. व्यापार को बढ़ावा देंगे. करियर में सुधार बना रहेगा. कारोबार में वृद्धि होगी.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं संपत्ति बढ़त पाएंगे. धनधान्य में वृद्धि की स्थिति बनी रहेगी. पैतृक कार्योंको आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. बैंकिंग कार्योंमें तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ सुख से रहेंगे. श्रेष्ठ कार्योंको आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों में जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्योंकी रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन संवार पाएगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. घर से करीबी होगी.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्रत बनाए रखें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : शुभ रंग: मोरपंख के समान

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