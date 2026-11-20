सिंह - आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएं. बड़ों के निर्देशों का पालन करने पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लापरवाही न करें. कार्य-व्यापार में विवेक और विनम्रता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण चर्चाओं और संवाद में सूझबूझ दिखाएं. धोखे की आशंका बनी रह सकती है. करीबियों का सहयोग मिलेगा. अपनों पर विश्वास बनाए रखें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएं. लाभ की स्थिति मिश्रित रहेगी. व्यवस्था की अनदेखी करने से बचें. दबाव की स्थिति रह सकती है. अनुशासन अपनाएं.

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नौकरी व्यवसाय: करियर और कारोबार में जोखिम न उठाएं. कामकाज में लापरवाही न बरतें. सतर्कता से आगे बढ़ें. अति उत्साह न दिखाएं. ठगों से सावधान रहें. बेवजह हस्तक्षेप करने से बचें.

धन संपत्ति: वित्तीय लेनदेन में स्थिति औसत रहेगी. पद और प्रभाव सामान्य रहेंगे. पेशेवर मामलों में सूझबूझ दिखाएं. धैर्य और सजगता बनाए रखें. धन के संग्रह और संरक्षण पर जोर दें. करीबियों की सलाह मानें.

प्रेम मैत्री: परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. प्रेम संबंधों में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें. सतर्कता से अपनी बात रखें. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मुलाकात के अवसर बनेंगे. दूसरों की बात ध्यान से सुनें. निजता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल: प्रयासों में सजग रहें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देंगे. संवेदनशील बने रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. शृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. जल्दबाजी में कोई पहल न करें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : स्वर्णिम

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