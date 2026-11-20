धनु - जिद व अहंकार में अपनों से उलझाव बढ़ सकता है. आवेशे में कोई कार्य न करें. उपयोग की वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे. अन्य के दबाव में आने व संकीर्ण से सोच से बचनें पर जोर दें. अपनों से सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दें. पारिवारिक मामलों में सजगता से आगे बढें़गे. रुटीन कार्योंको पूरा करें. सुविधाओं पर फोकस रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. अनुबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. भावावेश में पहल से बचें. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- भवन वाहन के मामले गति लेंगे. आवश्यक कार्योंकी सूची बनाएंगे. सौदेबाजी में सहज रहेगे. व्यापार में शुभता रहेगी. करियर कारोबार में अवसर बढ़ेंगे. निवेश नियंत्रित रहेगा.



प्रेम मैत्री- परिवार में अपनों की अनदेखी न करें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें. प्रेम नेह बना रहेगा. संवाद पर जोर रखें. भावनात्मक मामलों पर ध्यान दें. प्रियजनों के मनोभावों को समझें. निजी मामलो में ध्यान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रदर्शन संवरेगा. पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. सामंजस्य बनाए रखें.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान का भोग लगाएं. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सुनी सुनाई बातों में न आएं.



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शुभ अंक : शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: क्रीम कलर

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