scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 20 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: कामकाज में न लें जोखिम, अनचाहे खर्चों से रहें सावधान

Aaj ka Mithun Rashifal 20 August 2026, Gemini Horoscope Today: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

परिश्रम से फल को संवारने का प्रयास रहेगा. कारोबारी चाल साधारण रहेगी. कामकाज में सहजता रखेंगे. पेशेवर मामलों में दबाव बना रहेगा. समय प्रबंधन पर जोर बनाए रखें. कला कौशल को संवारें. विविध कार्य वक्त पर पूरा कर लेने का प्रयास रखें. महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मामलों में समन्वय बढ़ाएं. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में जोखिम न लें. भेंट में संकोच बना रहेगा. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति साधारण रहेगी. सेवाक्षेत्र केे व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी मध्यम रहेगी. सुरक्षा पर जोर देंगे. लापरवाही व अनदेखी में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. उधार से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखें.

सम्बंधित ख़बरें

guru nakshatra parivartan 2026
गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशियां रहें सावधान!
साथियों पे भरोसा बना रहेगा, विपक्ष शांत रहेगा. तेजी रखेंगे
मिथुन राशिवालों के खर्चें बढ़ेंगे, मन में नेगेटिव विचार ना पालें, जानें दैनिक भाग्यफल
मिथुन राशिवालों के लिए काम पर ध्यान देने का समय, नौकरी में प्रमोशन का योग, जानें दैनिक भाग्यफल
अनुकूलन का लाभ उठाएंगे, आदर सत्कार का भाव बढ़ेगा

प्रेम मैत्री- भावनात्मक धोखा मिल सकता है. अतिउत्साह न दिखाएं. वार्ता सहजता बनाए रखें. भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कर्म पर भरोसा रखें. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तर्कशील रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : आंवला

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 20 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: कामकाज में न लें जोखिम, अनचाहे खर्चों से रहें सावधान |
    आज 20 अगस्त 2026 वृष राशिफल: करियर में मिलेगा शानदार लाभ, मिलेगा तगड़ा मुनाफा |
    एक क्लिक में पढ़ें 20 अगस्त 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 20 अगस्त 2026 मेष राशिफल: सतर्कता से संभलेंगे काम, आज का उपाय चमकाएगा किस्मत |
    Aaj ka Upay 20 August 2026: यदि हर तरफ से असफलता मिल रही है तो ये उपाय करें
    Advertisement