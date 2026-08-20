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आज 20 अगस्त 2026 वृष राशिफल: करियर में मिलेगा शानदार लाभ, मिलेगा तगड़ा मुनाफा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 August 2026, Taurus Horoscope Today: योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी लाभ बेहतर बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएंगे.

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taurus horoscope
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टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. उद्योग व्यवसाय पर फोकस बना रहेगा. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. सबसे मिलकर आगे बढ़ेंगे. खुशियों को साझा में आगे होंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. व्यापार में सबको साथ लेकर चलेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी लाभ बेहतर बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं पूंजीगत प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिफल बढ़त पर रहेगा. निर्णय क्षमता संवरेगी. सामूहिक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्यगत फोकस बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सुख के पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास, बढ़ेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल उूंचा होगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वचन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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