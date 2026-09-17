आज 17 सितंबर 2026 मीन राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा, कामकाजी संबंध संवरेंगे

भाग्य बल से राह आसान बनाएंगे. सबकी मदद प्राप्त होगी. लाभ-प्रभाव बेहतर बना रहेगा. पेशेवर उपलब्धियां बल पाएंगी. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. व्यावसायिक पक्ष प्रभावपूर्ण रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी आएगी. उच्च प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरजन तेजी से काम लेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. कामकाजी संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ में बढ़त रहेगी. आर्थिक नीतियों को समर्थन मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. आय के स्त्रोत खुलेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में भेंट बढ़ाएंगे. सुखद वार्ता के मौके बनेंगे. आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहभागिता बढ़ाएंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. आस्था बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

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