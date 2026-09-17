scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 सितंबर 2026 मीन राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा, कामकाजी संबंध संवरेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 17 September 2026, Pisces Horoscope Today: सुखद वार्ता के मौके बनेंगे. आस-पास का वातावरण अनुकूल रहेगा. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

भाग्य बल से राह आसान बनाएंगे. सबकी मदद प्राप्त होगी. लाभ-प्रभाव बेहतर बना रहेगा. पेशेवर उपलब्धियां बल पाएंगी. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. व्यावसायिक पक्ष प्रभावपूर्ण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी आएगी. उच्च प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरजन तेजी से काम लेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. कामकाजी संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ में बढ़त रहेगी. आर्थिक नीतियों को समर्थन मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. आय के स्त्रोत खुलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

rahu transit 2026 kumbh to makar
राहु का बड़ा राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत!
मीन राशिवाले खर्चों को कंट्रोल करें, नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे, जानें जरूरी टिप
परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल
मीन राशि वालों को आज विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा, करें ये उपाय
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संबंधों का लाभ उठाएं

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में भेंट बढ़ाएंगे. सुखद वार्ता के मौके बनेंगे. आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहभागिता बढ़ाएंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. आस्था बढ़ाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: वित्तीय लेन-देन में गति आएगी, महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे |
    अविनाश मिश्रा ने जीती खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी? एक तस्वीर ने दिया बड़ा हिंट |
    आज 17 सितंबर 2026 मकर राशिफल: प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे, योजनाओं में गति आएगी |
    आज 17 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे, भेंटवार्ता में सहज रहेंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ कार्य गति लेंगे, पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक कार्यों पर ध्यान देंगे, बचत को बढ़ावा मिलेगा |
    आज 17 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सगे संबंधियों को समय देंगे, जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी, संपर्कों का लाभ मिलेगा |
    आज 17 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: उधारी का लेनदेन न करें, सजगता बनाए रखें
    Advertisement