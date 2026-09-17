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अविनाश मिश्रा ने जीती खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी? एक तस्वीर ने दिया बड़ा हिंट

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अविनाश मिश्रा ने खतरों के खिलाड़ी शो जीत लिया. इसमें कितनी सच्चाई है?

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खतरों के खिलाड़ी के विजेता का नाम सोशल मीडिया पर वायरल
खतरों के खिलाड़ी के विजेता का नाम सोशल मीडिया पर वायरल

खतरों के खिलाड़ी 15 के सेट से अविनाश मिश्रा की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अविनाश शो के क्रू मेंबर और ऋत्विक धंजानी के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर के साथ यह दावा किया जा रहा है कि अविनाश ने यह शो जीत लिया है.क्या इस खबर में कोई सच्चाई है.

सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने एक तस्वीर शेयर की है और लिखा अविनाश मिश्रा खतरों के खिलाड़ी शो जीत चुकें हैं.  जबकि दूसरे ने लिखा, यह पोस्ट तो डिलीट भी हो गया.

इस पर अविनाश की जीत का दावा करने वाले व्यक्ति ने मजेदार अंदाज में इसका जवाब दिया और कहा, "आप इसका कारण जानते हैं." जो पोस्ट शेयर की गयी थी वह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर नहीं हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस स्क्रीनशॉट ने भले ही विनर को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी हो, लेकिन अभी तक इस दावे की सच्चाई सामने नहीं आई है कि यह सही है या गलत. इसलिए वायरल पोस्ट को अविनाश मिश्रा की जीत का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता. 

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खतरों के खिलाड़ी 15 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. शो के दौरान कई कंटेस्टेंट्स का सफर खत्म हुआ. विशाल आदित्य सिंह चोट के चलते बाहर हुए, जबकि शो में वाइल्ड कार्ड से वापसी करने वाले गौरव खन्ना ने एलिमिनेशन स्टंट जीतने के बाद भी अपनी पुरानी चोट को देखते हुए प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला किया.

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शो अब फिनाले के करीब पहुंचता नजर आ रहा है. ऐसे में अविनाश मिश्रा और फरहाना भट्ट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है. शो का ग्रैंड फिनाले 13 सितंबर को शूट किया गया. शूटिंग के दौरान पैपराजी ने जब रोहित शेट्टी से विनर के बारे में पूछा, तो उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि विजेता कौन है. 

अब देखना होगा कि वायरल हो रही इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है और इस शो की ट्रॉफी को कौन ले जाएगा. दर्शकों को अब विजेता का नाम जानने के लिए फिनाले तक का इंतजार करना होगा.

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