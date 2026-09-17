आज 17 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे, भेंटवार्ता में सहज रहेंगे

आर्थिक पक्ष पर नियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन में जल्दबाजी न करें. योजनाओं में सूझबूझ से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में सावधानी रखें. वाणिज्यिक विषयों में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. लापरवाही न दिखाएं. रिश्तों को बेहतर रखने की कोशिश होगी. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनी रहेगी. करीबियों का सहयोग मिलेगा. बहस विवाद में न पड़ें. विनय विवेक बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर गतिविधियों में गलतियां से बचें. व्यवसायिक मामलों में उतावली न दिखाएं. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें.

धन संपत्ति- निवेश बढ़ेगा. खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट से चलें. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है. लाभ प्रभावित रह सकते हैं. नीति नियमों में सजग रहेंगे. वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का सम्मान बनाए रखेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता दिखाएंगे. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का नजरिया बनाए रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. भावनात्मक प्रयासों में सजगता बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहें. मित्रों में सहजता बनाए रखें. प्रेम स्नेह के मामलो में धैर्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. खानपान सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सावधानी बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : पीला

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