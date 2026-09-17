आज 17 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे

वाणिज्यिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. कार्य योजनाओं पर फोकस रखेंगे. सभी से सहज व्यवहार रखेंगे. सामाजिक प्रयासों को गति देंगे. पहल व पराक्रम से उचित परिणाम साधेंगे. करीबी सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ प्राप्त होगा. तेजी एवं नेतृत्व का भाव बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. साहस बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देंगे. व्यर्थ चर्चाओं व ढिलाई से बचेंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

धन- वित्तीय परिणाम अपेक्षित रहेंगे. कारोबारी स्थिति मजबूत रहेगी. सहकार को बढ़ावा देंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप होगा. लेनदेन के मामले लंबित न रखें.

प्रेम मैत्री- बंधुबांधवों से नजदीकी बढ़ेगी. स्वजनों से भेंटवार्ता असरदार रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क एवं संवाद बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. भव्यता बनाए रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

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शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

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