scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 17 September 2026, Virgo Horoscope Today: कारोबारी स्थिति मजबूत रहेगी. सहकार को बढ़ावा देंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप होगा. लेनदेन के मामले लंबित न रखें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

वाणिज्यिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. कार्य योजनाओं पर फोकस रखेंगे. सभी से सहज व्यवहार रखेंगे. सामाजिक प्रयासों को गति देंगे. पहल व पराक्रम से उचित परिणाम साधेंगे. करीबी सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ प्राप्त होगा. तेजी एवं नेतृत्व का भाव बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. साहस बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देंगे. व्यर्थ चर्चाओं व ढिलाई से बचेंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

धन- वित्तीय परिणाम अपेक्षित रहेंगे. कारोबारी स्थिति मजबूत रहेगी. सहकार को बढ़ावा देंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप होगा. लेनदेन के मामले लंबित न रखें.

सम्बंधित ख़बरें

rahu transit 2026 kumbh to makar
राहु का बड़ा राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत!
कन्या राशिवालों की मन की चिंता दूर होगी, जरूरी काम समय पर पूरे होंगे, जानें दैनिक राशिफल
करियर में उन्नति होगी, प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे
कन्या राशि वालों को आज व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे, बरतें ये सावधानी
जीवनस्तर ऊंचा बना रहेगा, साज संवार बनाए रखेंगे

प्रेम मैत्री- बंधुबांधवों से नजदीकी बढ़ेगी. स्वजनों से भेंटवार्ता असरदार रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क एवं संवाद बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. भव्यता बनाए रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सगे संबंधियों को समय देंगे, जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी, संपर्कों का लाभ मिलेगा |
    आज 17 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: उधारी का लेनदेन न करें, सजगता बनाए रखें |
    एक क्लिक में पढ़ें 17 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    CJP का आज से 'आदिवासी स्कूल ठीक करो कैंपेन', अभिजीत दिपके ने सरकार को घेरा |
    आज 17 सितंबर 2026 वृष राशिफल: कामकाज बेहतर रहेगा, टीमवर्क पर जोर देंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 मेष राशिफल: भेंट संवाद में सहज रहें, संबंधों को महत्व देंगे |
    Aaj ka Upay 17 September 2026: यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये उपाय करें |
    ममता या ऋतब्रत... TMC पार्टी और चुनाव चिह्न किसके? आज चुनाव आयोग में सुनवाई
    Advertisement