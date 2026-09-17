आज 17 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ कार्य गति लेंगे, पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे

रचनात्मक कार्यों को गति देंगे. परिवार में आपसी संबंधों को संवारने व बखूबी निभाने पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत प्रयोगों में पहल व सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति संवार पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सहजता रहेगी. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. विविध कार्यों में तेज गति बनी रहेगी. करियर कारोबार में लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे.

धन संपत्ति- धनलाभ बढ़ेगा. अनुकूलन का लाभ लेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. समक़क्ष भरोसा रखेंगे. वाणिज्यिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में मिठास बनी रहेगी. संतुलन से अपनों को प्रभावित करेंगे. निजी विषयों में संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढे़गी. प्रियजनों से भेंट होगी. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में सक्रियता रहेगी. खानपान में सहजता रहेगी. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. नया सोचें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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