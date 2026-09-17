आज 17 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी, संपर्कों का लाभ मिलेगा

मित्रों से श्रेष्ठ संवाद बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करेंगे. लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. बड़ों की बात सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच कार्य करें. साहस से आगे बढ़ते रहें. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. परिचितों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. काम पर फोकस बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. विविध उलझनें कम होंगी. उद्योग व्यापार में उम्मीद से अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में तेजी से काम लेंगे. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी. समकक्ष सहयोग देंगे. संपर्कों का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. खुशियों को साझा करेंगे. संबंधियों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल को बल मिलेगा. प्रदर्शन संवारेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. अध्ययन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : भगवा

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