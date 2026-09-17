scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी, संपर्कों का लाभ मिलेगा

Aaj ka Kark Rashifal 17 September 2026, Cancer Horoscope Today: करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. विविध उलझनें कम होंगी. उद्योग व्यापार में उम्मीद से अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

मित्रों से श्रेष्ठ संवाद बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करेंगे. लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. बड़ों की बात सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच कार्य करें. साहस से आगे बढ़ते रहें. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. परिचितों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. काम पर फोकस बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. विविध उलझनें कम होंगी. उद्योग व्यापार में उम्मीद से अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में तेजी से काम लेंगे. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता रहेगी. समकक्ष सहयोग देंगे. संपर्कों का लाभ मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशिवालों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी, व्यापार में लाभ का योग है, जानें जरूरी टिप
आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे, मित्रों से मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे
कर्क राशि वाले आज इस रंग के पहनें कपड़े, उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे
चर्चा में उतावली नहीं दिखाएं, शासन प्रशासन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएं
hartalika teej 2026 auspicious
हरतालिका तीज पर खुलेगा इन 7 राशियों के भाग्य का ताला!

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. खुशियों को साझा करेंगे. संबंधियों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल को बल मिलेगा. प्रदर्शन संवारेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. अध्ययन बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : भगवा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: उधारी का लेनदेन न करें, सजगता बनाए रखें |
    एक क्लिक में पढ़ें 17 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    CJP का आज से 'आदिवासी स्कूल ठीक करो कैंपेन', अभिजीत दिपके ने सरकार को घेरा |
    आज 17 सितंबर 2026 वृष राशिफल: कामकाज बेहतर रहेगा, टीमवर्क पर जोर देंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 मेष राशिफल: भेंट संवाद में सहज रहें, संबंधों को महत्व देंगे |
    Aaj ka Upay 17 September 2026: यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये उपाय करें |
    ममता या ऋतब्रत... TMC पार्टी और चुनाव चिह्न किसके? आज चुनाव आयोग में सुनवाई
    Advertisement