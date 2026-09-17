आज 17 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: वित्तीय लेन-देन में गति आएगी, महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे

व्यापारिक योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. व्यवसाय में शुभता का संचार रहेगा. चहुंओर प्रभावशाली परिणाम बनेंगे. सबसे सामंजस्यता बढ़ेगी. सत्ता एवं प्रशासन के कार्यों में गति बढ़ाए रखेंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. पैतृक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय होगी. इच्छित लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की मदद से परिणाम बेहतर बनेंगे. कामकाजी मित्रगण सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि होगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूरे करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में सुखद संवाद बना रहेगा. मतभेद दूर करने में सहज होंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखद बनेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समता संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

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