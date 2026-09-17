आज 17 सितंबर 2026 मकर राशिफल: प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे, योजनाओं में गति आएगी

आर्थिक कार्य व्यापार बल पाएगा. व्यवस्था बेहतर बनाए रखने में सफल होंगे. विविध विषयों में असरदार प्रदर्शन करेंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. आपसी संबंध बल पाएंगे. आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी आएगी. व्यावसायिक योजनाओं में व्यस्तता रहेगी. विविध रणनीतियों को गति देंगे. उच्च पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार मजबूत होगा. कार्यविस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. योजनाओं में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों को बढ़ावा देंगे. निजी संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग व समर्पण बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विचारों में स्पष्टता बढ़ेगी. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. समता संतुलन बढ़ाए रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : दलदली

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