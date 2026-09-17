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आज 17 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: उधारी का लेनदेन न करें, सजगता बनाए रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 17 September 2026, Gemini Horoscope Today: कर्मठ बने रहेंगे. पेशेवरता और प्रशिक्षण पर जोर होगा. विभिन्न कार्यों को अनुशासन से आगे बढ़ाएं. समय प्रबंधन पर फोकस रखें. उधारी का लेनदेन न करें. सजगता बनाए रखें.

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gemini horoscope
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सेवा संबंधी कार्य व्यापार में अपेक्षित गति आएगी. नियमितता व रुटीन पर ध्यान देंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. अहंकार का त्याग करें. मेहनत एवं लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता प्रभावित रह सकती है. मेहनत प् लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. संवाद में संतुलन रखें.

नौकरी व्यवसाय- कर्मठ बने रहेंगे. पेशेवरता और प्रशिक्षण पर जोर होगा. विभिन्न कार्यों को अनुशासन से आगे बढ़ाएं. समय प्रबंधन पर फोकस रखें. उधारी का लेनदेन न करें. सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में धैर्य दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. चर्चा में उतावली न दिखाएं. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों को अनदेखा न करें. अपनों का ख्याल रखें. बहकावे में नहीं आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य और भरोसा बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्टनेस बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. अतिउत्साह में नहीं आएं. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. परिश्रमी बनें.

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शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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