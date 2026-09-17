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आज 17 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक कार्यों पर ध्यान देंगे, बचत को बढ़ावा मिलेगा

Aaj ka Tula Rashifal 17 September 2026, Libra Horoscope Today: श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. भव्यता से जीवन जीने की सोच रहेगी. आर्थिक कार्यों पर ध्यान देंगे. बचत को बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. बैंकिंग में रुचि बनी रहेगी.

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libra horoscope
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घर में खुशियों का माहौल रहेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. अतिथि का हरसंभव सम्मान करेंगे. रक्त संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य एवं चलाचल संपत्ति के मामले साधेंगे. सकारात्मक संवाद पर जोर बना रहेगा. साज संवार बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी बने रहेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आदरभाव बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय-कार्य योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय कार्यों में उचित हस्तक्षेप होगा. कार्यगति संवार रखेंगे. लेनदेन में प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. भव्यता से जीवन जीने की सोच रहेगी. आर्थिक कार्यों पर ध्यान देंगे. बचत को बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. बैंकिंग में रुचि बनी रहेगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी बढ़ाएंग. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवार पाएंगे. योग्यजनों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम के मामलों में सहजता बढ़ेगी. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वजनों संग समय बिताएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- लक्ष्य साधने पर फोकस होगा. खानपान उम्दा रहेगा. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

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