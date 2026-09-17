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आज 17 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सगे संबंधियों को समय देंगे, जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 17 September 2026, Leo Horoscope Today: निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल व जिद से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों से भेंट होगी.

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घरेलु मामलों में पहल से बचें. अनुकूलता प्रतिशत साधारण रहेगा. जिम्मेदारों का साथ सानिध्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में उतावली न करें. पारिवारिक कार्यों में संवेदनशीलता दिखाएं. भावावेश में नहीं आएं. करियर व्यापार में अपेक्षित सफल होंगे. अड़चनों में कमी आएगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. प्रबंधकीय गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहने की कोशिश रखें. मितभाषी बने रहें. आशंका से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में प्रतिभा प्रदर्शन सुधार पाएगा. वाणिज्यिक प्रयासों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. लाभ प्रतिशत संवारेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- भवन वाहन की खरीदी में रुचि दिखाएंगे. विविध पारिवारिक प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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परस्पपर विश्वास बढ़ेगा, सहयोग भाव रखेंगे

प्रेम मैत्री- घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल व जिद से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाद-विवाद टालें. व्यक्तिगत उपलब्धियांे पर जोर देंगे. व्यक्तित्व पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. क्रोध से बचें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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