आज 16 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आज रहें सावधान, जल्दबाजी में न लें फैसले

परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा. बहस-विवाद और असमंजस की स्थिति से बचें. सूझबूझ और सतर्कता से काम पूरे होंगे. परिस्थितियों में दबाव बना रह सकता है. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. सावधानी के साथ आगे बढ़ें. ठगों और विरोधियों से सतर्क रहें. अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं. नीति और धर्म का पालन करें. निजी मामले आपके पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे. खानपान और सेहत का ध्यान रखें. अतिउत्साह और भावुकता में आने से बचें.

और पढ़ें

नौकरी और व्यवसाय: व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. टीमवर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कारोबार में अपनों का सहयोग मिलेगा. नियमों का पालन करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक अनुशासन बनाए रखें. अपनों की सलाह से आगे बढ़ें. आर्थिक मामलों में उचित अवसर का इंतजार करें. जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचें. करियर और व्यापार में सावधानी बरतें.

प्रेम-मैत्री: बातचीत का तरीका बेहतर बनाएंगे. रिश्तों को संवारने का प्रयास करेंगे. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. रिश्तेदारों से करीबी बनाए रखें. सलाह लेकर आगे बढ़ें. प्रियजन से मुलाकात हो सकती है. मन की बात कहने में थोड़ी हिचकिचाहट रहेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: सतर्कता बनाए रखें. अपनी गरिमा और गोपनीयता का ध्यान रखें. योग और प्राणायाम करें. जोखिम लेने से बचें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए भारी सामान उठाने से बचें.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. जरूरतमंदों की मदद करें.

Advertisement

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: बेबी ब्लू

---- समाप्त ----