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आज 16 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के घर आएंगी खुशियां, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Aaj ka Kark Rashifal 16 November 2026, Cancer Horoscope Today: उत्साह के साथ काम करेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. काम करने की गति संतुलित रखें

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cancer horoscope
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कारोबार और उद्योग से जुड़े मामलों में सुधार होगा. साझेदारी में पहल बढ़ाएंगे. उचित अवसर का इंतजार करें और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. करियर और व्यापार में सावधानी बरतें. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें. कार्यव्यवस्था पर जोर रहेगा. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रियजनों का साथ मिलेगा. शुभ समाचार से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

नौकरी और व्यवसाय: औद्योगिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. व्यापार में अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. अपने वादे पूरे करेंगे. नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा. कई प्रस्ताव आपके पक्ष में आ सकते हैं.

धन-संपत्ति: आर्थिक कामों में तेजी आएगी. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. स्थायित्व बढ़ेगा. लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनेंगे. लंबित कामों को पूरा करने में तेजी दिखाएंगे.

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प्रेम-मैत्री: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम और उत्साह का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन से जुड़े मामलों में सुधार होगा. जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों से मुलाकात होगी. मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: उत्साह के साथ काम करेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. काम करने की गति संतुलित रखेंगे.

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आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाएं.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: गुलाबी

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