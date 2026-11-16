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आज 16 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक लेनदेन में रहें सतर्क, सेहत का रखें ध्यान

Aaj ka Singh Rashifal 16 November 2026, Leo Horoscope Today: मित्रों से मुलाकात हो सकती है. किए गए वादे पूरे करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. समझदारी से काम लेंगे. दोस्ती मजबूत होगी.

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leo horoscope
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कामकाज में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे. समय का सही प्रबंधन करने पर ध्यान देंगे. पेशेवर परिस्थितियां पहले जैसी रह सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बढ़ाएं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रयास सफल होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखें. पेशेवर लोगों का समर्थन मिलेगा. नौकरीपेशा लोग उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन करेंगे. जोखिम लेने से बचें और लेनदेन में सतर्क रहें.

नौकरी और व्यवसाय: कामकाज में धोखा मिलने की आशंका है. दिखावटी और चालाक लोगों से सावधान रहें. साथियों का समर्थन मिलेगा. सेवा से जुड़े कामों में तेजी आएगी. अपनी कला और कौशल पर भरोसा रखें.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में किसी भी तरह के लालच में न आएं. उधार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें. लक्ष्यों पर फोकस रखें. मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य से बेहतर रहेगा. काम में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें.

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प्रेम-मैत्री: सहज व्यवहार बनाए रखें. मित्रों से मुलाकात हो सकती है. किए गए वादे पूरे करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. समझदारी से काम लेंगे. दोस्ती मजबूत होगी. परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास बना रहेगा. बाहरी लोगों की बातों में आने से बचें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज न करें. खानपान पर ध्यान दें. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. योग और व्यायाम करें. स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

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आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. नियम और अनुशासन का पालन करें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1 और 7

शुभ रंग : शुभ रंग: गहरा गुलाबी

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