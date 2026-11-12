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आज 12 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: करियर में मिलेगी तरक्की, मान-सम्मान में होगी बढ़ोतरी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 November 2026, Scorpio Horoscope Today: व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा कर सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

श्रेष्ठ फलकारक समय बना हुआ है. तेजी से कार्य करने की कोशिशों को बढ़ाएंगे. रचनात्मक मामले संवरेंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. करियर व्यवसाय में उचित गति रहेगी. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. औरों से आगे आने की सोच रखेंगे. चर्चा के केंद्र में रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा कर सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. आशंकाएं कम होंगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में मदद बढ़ाएंगे. सबका साथ बनाए रखेंगे. व्यावसायिक प्रयास बेहतर बनेंगे. कारोबारी पक्ष मजबूत रहेगा. कार्य में सक्रियता आएगी. निसंकोच गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूल बना रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था प्रबंधन मजबूत रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में उत्साह रहेगा. शुभ संवाद बनाए रहेंगे. परिजन प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. अतिथि आगमन हो सकता है.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्यों को बढ़ाएंगे. प्रयासों में रुचि रखेंगे. सकारात्मक चर्चा बढ़ेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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