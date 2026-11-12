आज 12 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, प्रेम संबंधों में आएगी खुशहाली

जरूरी कार्यों को उचित दिशा में बनाए रखेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता रहेगी. संपर्क संवाद में पहल बनाए रखेंगे. जानकारी व अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. सूझबूझ बेहतर बनी रहेगी. साहस पराक्रम पर बल बना रहेगा. परिवार के सहयोग से उत्साहित रहेंगे. अधिकांश मामलों में अनुकूलन रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच कार्य करते रहेंगे. संबंधियों से करीबी रहेगी. भेंट में रुचि लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. वाणिज्य मामलों में सफलता पाएंगे. परंपरागत व्यवसाय में सक्रियताा आएगी. विस्तार मामलों में उचित में गति रखेंगे. व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के प्रयास बेहतर बनेंगे. प्रतिभा और मेलजोल से उचित परिणाम पाएंगे. यात्रा संभव है. कामकाजी योजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सहज रहेंगे. आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. भाईचारा संवार पाएगा. रिश्तों को सुधारेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. भेंटवार्ता में विनम्र रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल में आगे बने रहेंगे. मन की बात सहजता से कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. धैर्य और मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. आलस्य त्यागें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : खाकी

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