आज 12 नवंबर 2026 तुला राशिफल: धन-दौलत में होगी बढ़ोतरी, परिवार में खुशियां आएंगी

जीवन स्तर बेहतर बनाने पर जोर होगा. आर्थिक हितों को साधेंगे. संपत्ति के मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. करीबियों संग हर्ष आनंद से वक्त बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके रहेंगे. वाणी व्यवहार में असर बनाए रखेंगे. चहुंओर तेजी व पहल बढ़ाएंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. अपनों के सहयोग से सफलता मिलेगी. कुल कुटुम्ब से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. खानपान की श्रेष्ठता बनी रहेगी. पहल बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. व्यावसायिक प्रयास बल पाएंगे. परंपरागत विषयों को बढ़ावा देंगे. आपसी मदद का भाव बना रहेगा. लेनदेन में सफलता मिलेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होगी. संग्रह संरक्षण बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. साहस से काम लेंगे. साख बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- घर में सुखकर वातावरण रहेगा. साज संवार बनाए रखेंगे. कुटुम्ब के लोगों से संबंध बेहतर बनेंगे. लोगों से परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे. मन की बात कहेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. अपनों से सुख साझा करेंगे. परिजनों संग खुशियां बाटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्यों में गति मिलेगी. भव्यता व उच्च स्तरीय जीवन जीने पर जोर रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गौ घृत के समान

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