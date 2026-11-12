आज 12 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आर्थिक लेनदेन में रहें सतर्क, प्रेम संबंधों में बढ़ेगी मिठास

कार्यों में निरंतरता बनाए रखे. विविध परिणाम सुधार पर बने रहेंगे. मेहनत से राह बनाएंगे. करियर संवारने में मदद मिलेगी. निर्देशों का पालन बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सतर्कता बरतेंगे. नियम अनुशासन बढ़ाएंगे. सूझबूझ वातावरण में अनुकूलता बनाए रहेंगे. खर्च व निवेश पर अंकुश रखेंगे. नौकरी के प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारी बढ़ाई्र जा सकती है. संबंधों में सहजता रखेंगे. करियर कारोबार में सभी प्रभावित होंगे. पेशेवर एवं तार्किक विषय गति पाएंगे. सेवा मामलों में गति आएगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. भ्रम बहकावे में नहीं आएं. सहयोग के भाव को बल मिलेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतें. आवश्यक योजनाओं को गति देंगे. अतिउत्साह में बात न रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में उधार न करें. रुटीन बेहतर बनाए रखें. अन्य पर जल्द भरोसा न करें. समकक्षों का साथ विश्वास बढ़ाएं. व्यवस्था में भरोसा रखें. सौदों समझौतों में धैर्य बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहज होंगे. व्यर्थ बातें करने से बचें. अन्य की भावनाओं का आदर करें. भेंट के अवसर बनेंगे. मन के मामलों में सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे. परस्पर संवाद संचार बेहतर रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता बनाए रहेंगे. मौसमी सावधानियां बढ़ाएंगे. प्रलोभन में आने सें बचें. सेहत पर ध्यान दें. जोखिम न लें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : पाइनेपल

---- समाप्त ----