आज 12 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी, कामकाज में मिलेगा लाभ

कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. निजी मामलों में सरलता बनाए रहें. लक्ष्य पर फोकस होगा. अपनो के साथ सुख से रहेंगे. प्रबंध कार्यों में आत्मविश्वास दिखाएंगे. सरकारी मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. गृहकार्यों में रुचि बढ़ेगी. निजी सबंधों का लाभ लेने का प्रयास करेंगे. सुख वृद्धि पर जोर रहेगा. प्रशासन के प्रयास बेहतर रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. पेशेवरता रखेंगे. व्यक्तिगत यात्रा संभव है. सुविधाएं जुटाने में रुचि बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक हितों को साधेंगे. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. वरिष्ठ समर्थन देंगे. बहस से बचेंगे.

धन संपत्ति- जरूरी खरीदी संभव है. वित्तीय मामलों में गति आएगी. सहकर्मी सहायक होंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. पैतृक मामलों में प्रभावी रहेंगे. संकीर्णता का त्याग करें. जल्दी निर्णय नहीं लें.

प्रेम मैत्री- लोगों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. प्रियजनों से संवाद के अवसर बनेंगे. उतावलेपन से बचें. मधुर व्यवहार रखें. संतुलन पर जोर दें. रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे. विनम्रता बढ़ेगी. बड़ों की सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक स्तर सहज रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. जिम्मेदारिेयों को निभाएंगे. खानपान व स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहेंगे. धैर्य बनाए रखें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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