आज 12 नवंबर 2026 धनु राशिफल: खर्चों पर रखें कंट्रोल, नौकरी-कारोबार में बरतें सावधानी

समय सुधार पर बना रहेगा. लंच के बाद चाल अधिक सकारात्मक रहेगी. आर्थिक खर्च पर अंकुश लाएं. रिश्तों को निभाएंगे. बजट से अधिक व्यय कर सकते हैं. उधार के लेनदेन से बचें. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. वैदेशिक मामलों में सतर्क रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएं. जल्दबाजी अहंकार से बचें. परिजनों का साथ सहयोग पाएंगे. उधार से बचें. कार्य समय से पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें. शुभ कार्यों में शामिल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सहजता रहेगी. व्यापार में हड़ब़ड़ी न दिखाएं. प्रलोभन में नहीं आएं. ठगों से दूरी रखें. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. लेनदेन पर अंकुश रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. निवेश के प्रयास गति लेंगे. भेंट संवाद को मजबूती मिलेगी. बड़बोलेपन से बचें. नियमितता व निरंतरता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- संवाद में सहजता बनाए रखें. मित्रों की बातों को अनदेखा न करें. अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. सामंजस्य और परामर्श बनाए बढ़ाएं. प्रिय से मुलाकात की संभावना रहेगी. संवाद पर अंकुश बनाए रखें. अपनों को मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य बढ़ाएं. धर्मपालन करें. मितव्यता अपनाएं. पहल से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें.

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आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.



शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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